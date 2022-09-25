Ліга націй

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Напередодні збірна Іспанії мала чудову нагоду підійти до заключного матчу групового етапу Ліги націй УЄФА на першій сходинці турнірної таблиці свого квартету.

Однак для цього колективу Луїса Енріке було б добре бодай не пропускати першим на власному полі в протистоянні проти Швейцарії.

"Фурія Роха" спробувала вирівняти становище вже поперерві, однак на результативний постріл Альби миттєво відповів Емболо, тож гості свого не відпустили.

Огляд матчу:

Іспанія — Швейцарія 1:2

Голи: Альба, 55 — Аканжі, 21, Емболо, 58

Іспанія: Сімон, Альба, Торрес, Гарсія, Аспілікуета (Солер, 87), Педрі (Льоренте, 70), Бускетс, Гаві, Сарабія (Вільямс, 63) Асенсіо (Іглесіас 63), Торрес (Сантос, 63)

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі, Ельведе, Родрігес (Штефен, 46), Джака, Фройлер, Варгас (Ебішер, 78), Шакірі (Ндоє, 68), Соу (Закарія, 68), Емболо (Сеферовіч, 86)

Попередження: Аканджі.

Джерело: MEGOGO.