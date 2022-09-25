Ліга націй

Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.

Черговий, уже п’ятий за ліком, тур Ліги націй УЄФА залишився позаду, а вболівальники за кілька дні мали нагоду передивитись одразу 26 зустрічей команд із різноманітних національних збірних.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 75 влучних пострілів, які завдали 52 команди-учасниці.

При цьому найбільш результативними стали зустрічі в Разграді між Болгарією та Гібралтаром (5:1), а також у Стамбулі між Туреччиною та Люксембургом (3:3), а найбільш скромними виявились Кіпр та Греція, Італія та Англія, Німеччина та Угорщина й Боснія і Герцеговина та Чорногорія (усі — 1:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Крістіан Еріксен (Данія) / проти Хорватії (1:2);

– Адам Салаї (Угорщина) / проти Німеччини (1:0);

– Кіліан Мбаппе (Франція) / проти Австрії (2:0);

– Ісмаїл Юксек (Туреччина) / проти Люксембургу (3:3).

Who gets your vote for Goal of the Round? ⚽️ 🥇



🇩🇰 Christian Eriksen

🇭🇺 Ádám Szalai

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇹🇷 İsmail Yüksek#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) September 24, 2022

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.