Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 вересня 2022, 11:03
Черговий, уже п’ятий за ліком, тур Ліги націй УЄФА залишився позаду, а вболівальники за кілька дні мали нагоду передивитись одразу 26 зустрічей команд із різноманітних національних збірних.
Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 75 влучних пострілів, які завдали 52 команди-учасниці.
При цьому найбільш результативними стали зустрічі в Разграді між Болгарією та Гібралтаром (5:1), а також у Стамбулі між Туреччиною та Люксембургом (3:3), а найбільш скромними виявились Кіпр та Греція, Італія та Англія, Німеччина та Угорщина й Боснія і Герцеговина та Чорногорія (усі — 1:0).
Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:
– Крістіан Еріксен (Данія) / проти Хорватії (1:2);
– Адам Салаї (Угорщина) / проти Німеччини (1:0);
– Кіліан Мбаппе (Франція) / проти Австрії (2:0);
– Ісмаїл Юксек (Туреччина) / проти Люксембургу (3:3).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.