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Сербія — Швеція, getty images
25 вересня 2022, 11:30
У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B збірна Сербії розгромила Швецію.
Головним героєм зустрічі став сербський нападник Фулгема Александар Мітрович, який записав на свій рахунок три забиті м'ячі.
Огляд матчу:
Сербія – Швеція 4:1
Голи: Мітрович 18, Мітрович 45+1, Мітрович 48, Лукич 70 – Классон 15
Сербія: В Мілінкович-Савич – Машович, Стефан Мітрович, Бабич – Живковіч (Лазович 46), Тадич, Лукич, Сергєй Мілінкович-Савич, Костич (Ілич 85) – Александар Мітрович (Рачич 72), Влахович (Йович 90)
Швеція: Ульсен – Лінделеф, Хін, Сундгрен – Аугустінссон, Кайюсте (Ольссон 46), Сванберг, Классон (Еланга 64) – Форсберг (Карльстрем 74), Дьєкерш (Квайсон 64), Кулушевскі (Ісхак 85)
Предупредження: Живкович, Мілінкович-Савич, Рачич – Хін