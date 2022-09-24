Ліга націй

Закінчились деякі матчі змагання.

У рамках п'ятого туру Ліги націй завершились ще три поєдинки.

Збірна Сербії вдома несподівано з комфортним рахунком переграла Швецію. Головна зірка сербів Александар Мітрович оформив хет-трик. Також забив Саша Лукич. У Швеції на гол спромігся Віктор Клаессон.

Сербія - Швеція 4:1

Голи: Мітрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 — Клаессон, 15

Збірна Ізраїля вдома грала проти команди Албанії. На 46 хвилині Шон Вайссман зміг відкрити рахунок. На 88 хвилині Узуні відповів своїм влучним пострілом. Але Барібо вирвав перемогу для Ізраїля.

Ізраїль - Албанія 2:1

Гол: Вайссман, 46, Барібо, 90+2 — Узуні, 88

Збірна Кіпру змогла створити сенсацію, адже у матчі проти Греції була явним андердогом. На 18 хвилині кіпріотів уперед вивів Ціоніс. Цей гол став вирішальним у матчі.

Кіпр - Греція 1:0

Гол: Ціоніс, 18