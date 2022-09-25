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  • Ліга націй

    25 вересня 2022, 11:28

    Мактоміней не зіграє проти України

    Важливий гравець шотландської збірної пропустить матч.

    Скотт Мактоміней. Getty Images
    Скотт Мактоміней. Getty Images 25 вересня 2022, 11:28

    У рамках заключного, шостого туру Ліги націй збірна України у Польщі проведе матч проти збірної Шотландії.

    Напередодні гри стало відомо, що основний центральний півзахисник команди суперника Скотт Мактоміней пропустить цю гру.

    У матчі проти збірної Ірландії футболіст Манчестер Юнайтед отримав свою другу жовту картку у цьому розіграші Лізі націй, що і стане причиною його відсутності.

    Також цей матч можуть пропустити флангові захисники Аарон Гікі та Кіран Тірні, які отримали ушкодження напередодні.

    В збірної України у цьому поєдинку не зіграє півзахисник Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток.

    Нагадаємо. матч Україна – Шотландія пройде у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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