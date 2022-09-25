Мактоміней не зіграє проти України

Ліга націй

Важливий гравець шотландської збірної пропустить матч.

У рамках заключного, шостого туру Ліги націй збірна України у Польщі проведе матч проти збірної Шотландії.

Напередодні гри стало відомо, що основний центральний півзахисник команди суперника Скотт Мактоміней пропустить цю гру.

У матчі проти збірної Ірландії футболіст Манчестер Юнайтед отримав свою другу жовту картку у цьому розіграші Лізі націй, що і стане причиною його відсутності.

Також цей матч можуть пропустити флангові захисники Аарон Гікі та Кіран Тірні, які отримали ушкодження напередодні.

В збірної України у цьому поєдинку не зіграє півзахисник Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток.