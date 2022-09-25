Мактоміней не зіграє проти України

Важливий гравець шотландської збірної пропустить матч.
Скотт Мактоміней. Getty Images
25 вересня 2022, 11:28
У рамках заключного, шостого туру Ліги націй збірна України у Польщі проведе матч проти збірної Шотландії.
Напередодні гри стало відомо, що основний центральний півзахисник команди суперника Скотт Мактоміней пропустить цю гру.
У матчі проти збірної Ірландії футболіст Манчестер Юнайтед отримав свою другу жовту картку у цьому розіграші Лізі націй, що і стане причиною його відсутності.
Також цей матч можуть пропустити флангові захисники Аарон Гікі та Кіран Тірні, які отримали ушкодження напередодні.
В збірної України у цьому поєдинку не зіграє півзахисник Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток.
Нагадаємо. матч Україна – Шотландія пройде у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.