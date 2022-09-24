Ліга націй

Хавбек київського Динамо перебрав жовтих карток.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук не зможе допомогти національній команді у матчі Ліги націй проти Шотландії.

31-річний українець отримав дві жовті картки у двох останніх матчах збірної проти Шотландії та Вірменії.

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Таким чином, Сидорчук пропустить гру із шотландцями через дискваліфікацію.

Нагадаємо. матч Україна – Шотландія пройде у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.