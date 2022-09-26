Ліга націй

Команда Олександра Петракова проведе заключний матч у змаганні.

У поєдинку шостого туру Ліги націй збірна України у заключному поєдинку прийматиме збірну Шотландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні МСК Краковія у Кракові та розпочнеться 27 вересня о 21:45 за київським часом.

У останньому матчі Україна не залишила шансів Вірменії, а Шотландія переграла Ірландію. У цій грі вирішиться доля першого місця.

Де дивитись матч Україна — Вірменія?

Протистояння будуть транслювати телеканал ICTV, що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2. А також гру покаже YouTube-канал УАФ та портал Megogo. Трансляції будуть доступні лише на території України.

Канал ВЗБІРНА проведе спільний перегляд матчу Україна — Шотландія!

ІГОР ЦИГАНИК, МИКОЛА ВАСИЛЬКОВ та ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛЮК обговорять все, що передувало грі, прокоментують сам матч та підіб’ють його підсумки.

⚡️⚡️⚡️ПОЧАТОК — 21:45, 27 вересня!

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✅Розіграш футболки збірної з матчу Україна — Ірландія

Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри. Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.