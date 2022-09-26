У рамках шостого туру Ліги націй збірна України у номінально домашній грі у Польщі зіграє проти збірної Шотландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Стартовий свисток прозвучить 27 вересня о 21:45 за київським часом.

Це дуже важлива гра для команди Олександра Петракова, яка виявить переможця групи та володаря квитка у Лігу А.

Відтепер ми можемо голосувати за найкращого гравця збірної – Лева Матчу на оновленому сайті — levmatchu.uaf.ua .

Лев Матчу – ініціатива спонсора збірної "Львівське", де кожен уболівальник може зробити свій вибір та віддати свій голос за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано спонсором в 1 гривню і надіслано на благодійність
"Мільйоні українців – одна країна!"

Онлайн-трансляція матчу

 

Збірна України має у своєму активі 10 залікових балів. У останньому матчі команда розгромила збірну Вірменії у Єревані із рахунком 0:5. Відео голів доступно на сайті. Наслідком цієї впевненої перемоги стало включення двох футболістів у збірну туру Ліги націй.

Збірна Шотландії також здобула перемогу, але не таку впевнену. Підопічні Стіва Кларка лише завдяки голу на останніх хвилинах переграли збірну Ірландії — 2:1. Забиті голи дивіться за цим посиланням.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Україна — Шотландія на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.