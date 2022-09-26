Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, анонсують онлайн-трансляцію матчу між збірними Вірменії та України.

У рамках шостого туру Ліги націй збірна України у номінально домашній грі у Польщі зіграє проти збірної Шотландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Стартовий свисток прозвучить 27 вересня о 21:45 за київським часом.

Це дуже важлива гра для команди Олександра Петракова, яка виявить переможця групи та володаря квитка у Лігу А.

Відтепер ми можемо голосувати за найкращого гравця збірної – Лева Матчу на оновленому сайті — levmatchu.uaf.ua .



Лев Матчу – ініціатива спонсора збірної "Львівське", де кожен уболівальник може зробити свій вибір та віддати свій голос за найкращого гравця.



Кожен голос буде конвертовано спонсором в 1 гривню і надіслано на благодійність

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