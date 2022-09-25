Коуч збірної Нідерландів — про поєдинок із Бельгією у Лізі націй.
Луї ван Гал, офіційний сайт УЄФА
25 вересня 2022, 14:31
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прокоментував майбутній матч у Лізі націй проти Бельгії.
"Ми переможемо сьогодні. Краще поїхати на чемпіонат світу непереможеними, аніж програти останню гру: так я сказав хлопцям", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.
Перед останнім туром у Нідерландів 13 очок. Бельгія має у своєму активі 10 балів. У Польщі 4 пункти, Уельс – 1.
Матч Нідерланди – Бельгія розпочнеться сьогодні о 21:45. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію.