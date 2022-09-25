Ліга націй

Коуч збірної Нідерландів — про поєдинок із Бельгією у Лізі націй.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал прокоментував майбутній матч у Лізі націй проти Бельгії.

"Ми переможемо сьогодні. Краще поїхати на чемпіонат світу непереможеними, аніж програти останню гру: так я сказав хлопцям", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Перед останнім туром у Нідерландів 13 очок. Бельгія має у своєму активі 10 балів. У Польщі 4 пункти, Уельс – 1.

Матч Нідерланди – Бельгія розпочнеться сьогодні о 21:45. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію.