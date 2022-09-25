Ліга націй

Футболіст вже думками на чемпіонаті світу-2022.

Нападник Тоттенгема та збірної Англії Гаррі Кейн заявив, що футболісти національної команди не переймаються поганими результатами.

"Ми не панікуємо. Ми знаємо, що хочемо стати кращими. Звісно, ​​я розумію розчарування фанатів. Я був уболівальником збірної Англії і, як і раніше, ним є – незалежно від того, чи виходжу на поле.

Не впевнений, що хтось згадає про цю невдалу серію, якщо ми успішно зіграємо на чемпіонаті світу, і це головне", — сказав Кейн.

Нагадаємо, що після поразки від Італії у Лізі націй, англійська збірна залишила групу А. Зауважимо, що чемпіонат світу-2022 пройде з 20 листопада по 18 грудня.