Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Данія та Франція.

Збірна Данії проведе домашній матч проти Франції в рамках шостого туру Ліги націй УЄФА в спробі потрапити до плей-оф із першого місця квартету.

Каспер Г'юлманд, у порівнянні з поразкою від Хорватії (1:2), вирішив залучити до стартового складу той самий набір виконавців.

Дідьє Дешам, на тлі перемоги над Австрією (2:0), виставив із перших хвилин Ареола в рамку воріт, тоді як Саліба та Упамекано долучились до трійки центральних захисників, Павар зіграє праворуч у півзахисті, а Камавінга возз'єднається з Чуамені та Менді в "реалівській" зв'язці в центрі поля.

Данія: Шмайхель — Р. Крістенсен, Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Ділейні, Еріксен, Гойб’єрг — Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор.

Запасні: О. Крістенсен, Роннов, Нельссон, К’єр, Єнсен, Брайтвейт, Біллінг, Стрюгер, Васс, Ліндстрьом, Гейлунн, Ба.



Франція: Ареола — Упамекано, Саліба, Бадьяшиль — Павар, Чуамені, Камавінга, Менді — Грізманн — Жиру, Мбаппе.