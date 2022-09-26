Ліга націй

Football.ua анонсує матч елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках шостого туру Ліги націй дивізіону А збірна Англії зустрінеться у очному протистоянні з Німеччиною.

Англія — ​​Німеччина

Понеділок, 26 вересня, 21:45. Уемблі, Лондон. Головний арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO.

Як виявилося, Німеччина та Англія вже не претендують на перемогу у своїй групі Ліги націй. Мало хто міг подумати, що збірна Англії достроково вирушить до дивізіону В, а Угорщина буде лідером. Швидше, ніхто не здивувався б, якби угорці отримали пониження в класі.

Безумовно, що Ліга націй є одним із найменш привабливих турнірів для команд, але навряд чи вболівальники збірної Англії чекали на три поразки та дві нічиї у своїй групі. Занепокоєння шанувальників цієї збірної може викликати те, що такі результати йдуть за два місяці до старту чемпіонату світу в Катарі. У грі проти Німеччини англійці мають показати собі та шанувальникам, що вони до ЧС-2022 наберуть форму і серйозних побоювань немає.

Збірна Німеччини, до речі, теж показала не вражаючі результати у Лізі націй. П'ять матчів і лише одна перемога, три нічиї та одна поразка. За перемогу у групі німці вже не поборються, але й не вилетять, на відміну від англійців.

Не виключено, що головний тренер збірної Англії Саутгейт наважиться виставити атакуючий склад, адже у п'яти матчах англійці забили лише один гол і то з пенальті. Наставнику потрібно шукати варіанти, бо до ЧС-2022 такої можливості не буде.

Букмекери вважають, що більше шансів перемогти у Англії: перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 2.45, а перемога Німеччини — 3.10. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.30.

Орієнтовні склади:

Англія: Рамсдейл – Стоунз, Даєр, Магуйар – Александер-Арнольд, Райс, Беллінгем, Шоу – Фоден, Кейн, Гриліш.

Німеччина: тер Штеген – Хофманн, Зюле, Шлоттербек, Раум – Кімміх, Гюндоган – Гнабрі, Мюллер, Сане – Вернер.

Не зіграють: Філліпс, Пікфорд, Гендерсон – Брандт, Рюдігер, Ноєр, Горецка.

Під питанням: Вокер — ...

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

РЕЙТИНГ ФІФА