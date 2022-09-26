Ліга націй

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Збірна Данії перед заключним туром Ліги націй УЄФА зробила все від себе залежне, аби суперники з Франції під час очної зустрічі піклувались виключно про власну подальшу долю, однак при цьому також мали пряму залежність від результату паралельної гри між Хорватією та Австрією.

Команда Каспера Г’юлманда розпочала домашню гру від глибокого захисту, і була доволі близька до провалу, однак зрештою вирівняла становище під завісу першого тайму, а помилки в захисті суперників зумовили появу на користь Данії одразу двох забитих м’ячів.

Після перерви футболісти Дідьє Дешама дуже хотіли відігратись, однак у підсумку так і не пробили Каспера Шмейхеля, який провів черговий видатний матч, однак до плей-оф це його команду не вивело.

Огляд матчу:

Данія — Франція 2:0

Голи: Дольберг, 33, Сков-Ольсен, 40

Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 90+1), Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Ділейні (К’єр, 72), Еріксен, Гойб’єрг — Сков-Ольсен (Брайтвейт, 72), Дольберг (Гейлунн, 60), Дамсгор (Ліндстрьом, 59).

Франція: Ареола — Упамекано, Саліба (Клосс, 46), Бадьяшиль — Павар, Чуамені, Камавінга (Фофана, 46), Менді (Трюффер, 65) — Грізманн (Коло Муані, 81) — Жиру (Нкунку, 65), Мбаппе.

Попередження: Ділейні, Гейлунн.

Джерело: MEGOGO.