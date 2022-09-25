Ліга націй

Данія переграла Францію, проте не потрапила до плей-оф Ліги націй

Команда Дідьє Дешама в свою чергу уникнула вильоту до дивізіону B через поразку Австрії в паралельній грі.

Данія — Франція, twitter.com/dbulandshold

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Данія — Франція 2:0

Голи: Дольберг, 33, Сков-Ольсен, 40



Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 90+1), Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Ділейні (К’єр, 72), Еріксен, Гойб’єрг — Сков-Ольсен (Брайтвейт, 72), Дольберг (Гейлунн, 60), Дамсгор (Ліндстрьом, 59).



Франція: Ареола — Упамекано, Саліба (Клосс, 46), Бадьяшиль — Павар, Чуамені, Камавінга (Фофана, 46), Менді (Трюффер, 65) — Грізманн (Коло Муані, 81) — Жиру (Нкунку, 65), Мбаппе.



Попередження: Ділейні, Гейлунн