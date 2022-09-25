Відбулися чергові матчі шостого туру Ліги націй.
Австрія - Хорватія, Getty Images
25 вересня 2022, 23:45
Сьогодні, 25 вересня, відбулися матчі шостого туру Ліги націй у Дивізіоні А.
У матчі першої групи Хорватія у гостях впевнено обіграла Австрію з рахунком 3:1. У складі хорватів голами відзначилися Модрич, Лівая та Ловрен, а у австрійців — Баумгартнер.
Таким чином Хорватія набрала 13 очок і посіла перше місце в групі, випередивши Данію, яка обіграла Францію, що залишилася на третьому місці. В Австрії чотири бали і вона вилетіла до Дивізіону В.
Австрія — Хорватія 1:3
Голи: Баумгартнер, 9 — Модрич, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72.
У матчі четвертої групи зустрічалися лідери квартету, де Нідерланди на своєму полі мінімально обіграли Бельгію з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 73 хвилині, а його автором став Ловрен.
Після шести турів Нідерланди набрали 16 очок і вийшли до плей-офф Дивізіону А з першого місця, а у Бельгії 10 балів та другий рядок.
Нідерланди — Бельгія 1:0
Гол: ван Дейк, 73.
У ще одній зустрічі цієї групи збірна Польщі в гостях здобула перемогу над Уельсом з рахунком 1:0. Перемогу полякам приніс забитий м'яч у виконанні Свідерскі, якому асистував Левандовські.
Після шести ігор Польща набрала сім очок і зберегла прописку у Дивізіоні А, а ось Уельс набрав лише один бал та вилетів у Дивізіон В.
Уельс — Польща 0:1
Гол: Свідерскі, 58.