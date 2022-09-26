Ліга націй

Півзахисник збірної України прокоментував підготовку до матчу проти Шотландії.

Напередодні вирішального матчу групового етапу Ліги націй УЄФА проти Шотландії в битві за місце в дивізіоні A, півзахисник збірної України Руслан Маліновський, разом із головним тренером Олександром Петраковим, узяв участь у прес-конференції, присвяченій прийдешній грі.

– Чи є тиск на команду після гучної перемоги на Вірменією та на тлі вирішального матчу?

— Краще грати такі матчі, коли є відповідальність за результат та спільна мета для команди. Ми розуміємо, що після перемоги над Вірменією для нас можливий тільки один результат гри проти Шотландії.

Завтра ми будемо грати виключно на перемогу. Потрібно зробити правильні висновки та зіграти набагато якісніше, аніж у першій грі.

– Порівняння між першим матчем, зустріччю в кваліфікації до чемпіонату світу та прийдешньою грою.

— Це були зовсім різні результати, але й гра була дещо різною. Вони зробили висновки після першого матчу, зробили відповідні зміни.

Я б не сказав, що перший тайм попередньої гри вони провели набагато краще за нас. Нам не вистачало останнього пасу. Якщо б ми забили гол, то гра потім була б іншою.

Найголовніше, на що потрібно буде звернути увагу в завтрашній грі — нам потрібно витримати всі 90 хвилин у фізичному плані. Ми повинні інакше розподілити сили в цьому плані.

Нам потрібно вчинити так, як зробили шотландці після першої гри: виконати певні зміни. У них стало більше гравців у центрі поля, тому ми мали певні проблеми. Завтра ми повинні зіграти більш агресивно.

Це вже третій матч за тиждень, але кожного разу збірна виходить, і грає за країну, за наших бійців, за всіх українців та за тих, хто за неї вболіває. У футболі є три результати, але потрібно завжди віддавати всі сили на полі.

Завтра ми будемо це робити та сподіватись на відповідний результат", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, о 21:45 за київським часом.