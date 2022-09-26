Ліга націй

Голкіпер Ювентуса увійшов до історичного реєстру.

Войчєх Щенсни зіграв 66-ий матч за збірну Польщі та повторив аналогічне досягнення Артура Боруца за кількістю ігор за національну команду серед голкіперів.

Поляки мінімально перемогли Вельс на виїзді та залишилися у елітному дивізіоні Ліги Націй (1:0).

"Це був той матч, в якому потрібно було показати характер. Не завжди ми демонстрували світовий рівень, проте не кожен поєдинок виграється за рахунок подібної гри. Найголовніше, що ми досягли своєї мети. Після голу було враження, що ми не пропустимо у відповідь.

Це спрацювало. Ми приїдемо на збір перед чемпіонатом світу у гарному настрої".

У групі дивізіону "А" наші сусіди пропустили вперед Голандію та Бельгію.