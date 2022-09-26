Захисник не потрапив до заявки на майбутню гру.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
26 вересня 2022, 15:12
Трент Александер-Арнольд не увійшов до заявки збірної Англії на гру з Німеччиною, повідомив Sky Sports.
Це означає, що правий захисник Ліверпуля пропустить другий матч збірної Англії поспіль. Гру з Італією Трент провів у запасі.
Нагадаємо, що гра з Німеччиною не має турнірного значення для Англії. Після поразки від Італії у попередньому турі Ліги націй команда Гарета Саутгейта достроково вилетіла до Ліги B.
Матч Англія – Німеччина відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 21:45.