Ліга націй

Захисник не потрапив до заявки на майбутню гру.

Трент Александер-Арнольд не увійшов до заявки збірної Англії на гру з Німеччиною, повідомив Sky Sports.

Це означає, що правий захисник Ліверпуля пропустить другий матч збірної Англії поспіль. Гру з Італією Трент провів у запасі.

Нагадаємо, що гра з Німеччиною не має турнірного значення для Англії. Після поразки від Італії у попередньому турі Ліги націй команда Гарета Саутгейта достроково вилетіла до Ліги B.

Матч Англія – Німеччина відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 21:45.