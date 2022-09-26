Ліга націй

Коуч шотландської збірної — про вирішальний поєдинок Ліги націй.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився перед матчем Ліги націй з Україною.

"У кожному матчі ми граємо на перемогу. Зараз я просто думаю про те, як мої проблеми вплинуть на гру у вівторок, а не про наслідки.

Знаємо, що достатньо нічиєї, і розуміємо, що маємо зіграти дуже добре. Якщо зробимо це, то виграємо групу. Отоді вже зможемо говорити про переваги бути першими. Ми вже здобули більше очок у цій кампанії Ліги націй, ніж було у попередній. Значить, команда все ще удосконалюється", – цитує Кларка The Scottish Sun.

Нагадаємо, що гра Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, в 21:45. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.