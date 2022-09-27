Ліга націй

Головний тренер збірної Німеччини підвів підсумки поєдинку на Вемблі.

Англія та Німеччина зіграли неймовірну нічию на Вемблі (3:3).

Головний тренер гостей Гансі Флік підвів підсумки цього триллера.

"Перший тайм був рівним, але ми заслужено вели в другому. Після рахунку 2:0 ми зробили індивідуальні помилки і відносно швидко пропустили три голи.

З нами це не повинно ставатися. Дуже добре, що ми потім відігралися. Це був хороший тест для нас. Я виявив багато позитивних речей, але також і кілька негативних, які нам потрібно покращити".