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Наставник Англії прокоментував ситуацію із Мусіалою.

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував ситуацію із Джамалом Мусіалою.

Коучу британців не сподобалося, що гравець вибрав виступи за іншу національну збірну.

"Мусіала є винятковим гравцем. Вони разом із Джудом Беллінгемом раніше грали у команді U-16. Ви знаєте, наскільки він нам подобався, як сильно ми хотіли отримати його у майбутньому. Однак Джамал тренувався у Баварії з багатьма німецькими гравцями, котрі мали можливість вплинути на його вибір на користь національної збірної Німеччини.

Це ганьба. Мусіала є дуже особливим талантом".