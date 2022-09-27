Фахівець висловився напередодні матчу.
Луїс Енріке. Getty Images
27 вересня 2022, 17:56
У рамках шостого туру Ліги націй збірна Португалії зіграє проти збірної Іспанії у грі за перше місце.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував майбутню зустріч.
"Футболісти збірної Португалії сильніші, ніж в нас. Їхні футболісти виходять у стартових складах клубів АПЛ, Ла Ліги та інших чемпіонатів.
Португалія має великий вибір гравців, так що зіграти з ними буде дуже цікаво. Сподіваюся, обидві команди успішно виступатимуть на чемпіонаті світу", — сказав Енріке.
Матч між Португалією та Іспанією відбудеться 27 вересня у Бразі на Ештадіу Мунісіпал де Брага. Початок гри о 21:45.