Ліга націй

Український форвард висловився про майбутній матч із шотландцями у Лізі націй.

Збірна України у рамках заключного матчу шостого туру Ліги націй у Дивізіоні В зіграє проти національної команди Шотландії.

Нападаник української команди Артем Довбик поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння, в якому визначиться володар путівки до елітного дивізіону Ліги націй.

"Конкуренція з Яремчуком? Буде грати той, хто сильніший… Тренер собі не ворог, ставитиме того, хто перебуває в кращій формі. Конкуренція – це завжди добре. Вважаю, що це тільки на користь команді".

"Ярмоленко? Він є легендарною постаттю в українському футболі. Ярмоленко додає нам мотивації. Всі гравці перебувають у такому тонусі, коли він грає за тебе чи проти. Це топовий футболіст для збірної. Стільки голів, матчів… Нам ще дуже далеко до нього".

"Щодо матчу з Шотландією, то буде напружена гра. Хто виграє боротьбу та буде більш налаштований, той і переможе. Такі матчі треба у першу чергу вигравати головою, не поступитися психологічно", – сказав Довбик для ВЗБІРНА.

Матч Україна – Шотландія пройде сьогодні, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова та відео онлайн-трансляція матчу.