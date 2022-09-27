Ліга націй

До вашої уваги трансляція поєдинку за участю нашої національної команди.

У заключному матчі шостого туру Ліги націй Дивізіону збірна України зіграє проти національної команди Шотландії.

Це буде вирішальна битва за перше місце у групі і як наслідок – підвищення до Дивізіону А. Після п'яти турів Шотландія лідирує у групі, набравши 12 очок, а у "синьо-жовтих" 10 балів.

Зазначимо, що у першому матчі, який пройшов 21 вересня, команда Олександра Петракова поступилася шотландцям – 0:3. Після цього Україна обіграла Вірменію (5:0), а Шотландія – Ірландію (2:1).

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.