Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, підбиває підсумки матчу Україна — Шотландія, у якому команда Олександра Петракова так і не відкрила рахунок.

Здається, що виключно національні команди, які беруть участь у найвищому дивізіоні Ліги націй УЄФА можуть дозволити собі зверхньо ставитись до цього міжнародного змагання, чи радо користуються їхні суперники. Решті ж представників інших ліг доводиться відчайдушно боротись до останнього за право здобувати бодай-якісь залікові очки до рейтингу власних асоціацій, поступово наближуючись до переліку кращих команд Старого Світу.

Збірна України була невдоволена тим фактом, що бере участь у другому за силою дивізіоні через горезвісних "кантонів", тому цей футбольний рік присвятила виключно боротьбі за право в майбутньому знову брати участь у матчах проти найсильніших суперників. Могли б ми поїхати й на чемпіонат світу-2022 в Катарі, для чого свого часу й обігравали Шотландію на початку червня (3:1), однак зрештою Вельс не пустив нас до фінальної сітки (0:1), а майже тиждень тому "тартанова армія" ще й взяла реванш на власному полі й поставила під сумніви вихід із групи для футболістів Олександра Петракова.

На звітний матч ми вийшли з незвичними двома гравцями в опорній зоні, що давало трохи більше впевненості під час спроб опонентів прорватись до штрафного Луніна через центральну зону. Із точки зору дій в атаці гра збірної теж, спочатку, виглядала доволі свіжою, і який же відмінний момент мав Андрій Ярмоленко ще не восьмій хвилині, коли з подачі Мудрика з лівого флангу зацідив м’яч над воротами! "Синьо-жовті" тоді дійсно грали в привабливий футбол на чужій половині, маючи відчутну перевагу на м’ячі.

Однак після ще одного втраченого нами гольового моменту, коли Довбик не переграв Гордона в ситуації віч-на-віч на правому фланзі штрафного, гості поступово почали захоплювати все більше простору на половині поля команди Петракова. Ризикували ми й трохи догратись до невимушеного пенальті, але добре, що на матчі був VAR, бо грек Тасос Сідіропулос у динаміці зафіксував гру рукою в Степаненка під час прострілу Фрейзера з лівого флангу, якої й близько не було.

Тарас, до речі, був одним авторів змарнованих гольових моментів у першому таймі, коли завершив подачу з численного кутового на правому фланзі ударом головою повз дальню стійку. До нього трохи згодом приєднався й Руслан Маліновський, коли в дотик перевів повз ворота простріл Миколенка з лівого флангу на ближній кут воротарського. Узагалі, моментів було в України чимало, а той факт, що вони всі були створені за різними сценаріями, давав певні сподівання на час матчу після перерви.

Дальні постріли Мудрика та Ігнатенка відкривали події другого тайму, але 39-річний Гордон на лінії воріт порався геть не гірше Доннарумми в складі Італії проти Угорщини добу тому. Проте розвинути ці відмінні нагоди додатковим загостренням нам так і не вдалось. Україна була недостатньо гнучкою в атаці, тож суперникам було достатньо просто кинути наявні сили на більш потужний захист власних воріт, після чого ми залишились фактично без моментів. Могли б цю гру змінити своєчасні, проте хто б їх ще робив. Еге ж, тренерській штабе?

Таким чином, збірна України посіла другу сходинку в турнірній таблиці групи B1, тому наступний розіграш розпочне в дивізіоні B. Шотландія натомість залишилась на першому місці, через що продовжуватиме виступи в дивізіоні A. Аутсайдером квартету стала Вірменія, яка отримала пониження за класом.Україна — Шотландія 0:0Лунін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський (Піхальонок, 88), Степаненко, Ігнатенко — Ярмоленко (Зубков, 88), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Циганков, 75).Гордон — Фрейзер (Крісті, 72), Портеус, Гендрі, Гікі (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кінгслі, 71) — Макгінн, Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін — Адамс (Дайкс, 79).Попередження: Мудрик, Ярмоленко, Ігнатенко, Маліновський (не на полі) — Гікі, Дайкс.