Ліга націй

Ліга націй С. Греція підвищилася в класі, виліт Кіпру в нижчий дивізіон

До вашої уваги результати матчів Ліги націй у дивізіоні С за 27 вересня.

Сбірна Греції, twitter.com/EthnikiOmada