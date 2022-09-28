До вашої уваги результати матчів Ліги націй у дивізіоні С за 27 вересня.
Сбірна Греції, twitter.com/EthnikiOmada
28 вересня 2022, 00:10
У дивізіоні C збірна Греції здобула чергову перемогу у нинішньому розіграші, впевнено обігравши команду Північної Ірландії.
Таким чином, як лідер другої групи греки піднялися в дивізіон B.
Греція — Північна Ірландія 3:1
Голи: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 — Лейвері, 18
У паралельній зустрічі збірна Кіпру зазнала розгромної поразки від команди Косова і вилетіла до найнижчого дивізіону Ліги націй.
Косово — Кіпр 5:1
Голи: Муслія, 22, Ррудхані, 45+1, Рашані, 47, Мурікі, 52, 84 — Роберж, 81