Ліга націй

Форвард вколотив м'яч у верхній кут.

Збірна Словенії у рамках поєдинку заключного туру групового етапу Ліги націй вирушила у гості до Швеції та зіграла внічию — 1:1.

Єдиний гол словенців у звітному протистоянні забив нападник Беньямін Шешко – гравець розкішним ударом вразив верхній кут воріт.

Пропонуємо до вашої уваги відео голу:

Зазначимо, що це взяття воріт нагадує один із найкрасивіших голів в історії футболу у виконанні Марко Ван Бастена.

Нагадаємо, що Шешко перейшов до Лейпцигу, за який виступатиме з 2023 року.