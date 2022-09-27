Форвард вколотив м'яч у верхній кут.
Беньямін Шешко, getty images
27 вересня 2022, 23:58
Збірна Словенії у рамках поєдинку заключного туру групового етапу Ліги націй вирушила у гості до Швеції та зіграла внічию — 1:1.
Єдиний гол словенців у звітному протистоянні забив нападник Беньямін Шешко – гравець розкішним ударом вразив верхній кут воріт.
Пропонуємо до вашої уваги відео голу:
Зазначимо, що це взяття воріт нагадує один із найкрасивіших голів в історії футболу у виконанні Марко Ван Бастена.
Нагадаємо, що Шешко перейшов до Лейпцигу, за який виступатиме з 2023 року.