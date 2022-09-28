Ліга націй

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Збірна Португалії до заключного матчу на груповому етапі Ліги націй УЄФА підходила в пречудовій позиції на чолі квартету A2, проте була вимушена приймати на власному полі прямого конкурента в боротьбі вихід до плей-оф — Іспанію.

Піренейське дербі в підсумку виявилось дуже затятим і відбувалось за невеликою перевагою "Червоної фурії" за володінням м’ячем.

Зрештою, гості вже в одній із останніх атак у звітній зустрічі зусиллями Альваро Морати таки зуміли відкрити рахунок, завдяки чому й здобули перепустку до наступного раунду.

Огляд матчу:

Португалія — Іспанія 0:1

Гол: Мората, 88.

Португалія: Д. Кошта, Канселу, Данілу, Діаш, Мендеш, Карвалью (Вітінья, 78), Невеш (Фелiкс, 89), Б. Фернандеш, Б. Сілва (Жоау Маріу, 73), Кріштіану Роналду, Жота (Леау, 78).

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Гільямон (Бускетс, 46), П. Торрес, Гайя, Родрі, Коке (Гаві, 60), Солер (Педрі, 60), Ф. Торрес (Вільямс, 73), Мората, Сарабія (Піно, 61).

Попередження: Б. Сілва 46, Мендеш 83, Фелiкс 90+5 — Гільямон 31, Карвахаль 55.

Джерело: MEGOGO.