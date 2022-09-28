Ліга націй

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй дивізіону B.

У заключному турі групового етапу Ліги націй дивізіону B збірна Вірменії зустрілася з Ірландією та зазнала поразки у результативному матчі.

Завдяки перемозі з рахунком 3:2 ірландці уникли вильоту до нижчого дивізіону, тоді як вірмени відправилися на зниження в класі.

Огляд матчу:



Ірландія — Вірменія 3:2

Голи: Іган, 18, Обафемі, 52, Брейді, 90+1 (пен.) — Дашян, 71, Сперцян, 73

Видалення: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (обидва — Вірменія)