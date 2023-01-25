Відбулося жеребкування фінального етапу турніру.
Getty Images
25 січня 2023, 12:48
У середу, 25 січня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування Ліги нації сезону-2022/23.
Нагадаємо, що у плей-оф вийшли переможці чотирьох груп дивізіону А: Хорватія, Італія, Нідерланди та Іспанія.
У ході жеребкування визначилися такі пари:
Нідерланди — Хорватія
Іспанія – Італія.
Турнір, який складається з двох півфіналів, а також матчу за третє місце, пройде у Нідерландах (Роттердам та Енсхеді). Матчі пройдуть 14-15 червня.