Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу півфіналу Ліги націй, який пройде 14 червня і розпочнеться о 21:45.

В рамках півфінального матчу Ліги Націй збірна Нідерландів прийме на своєму полі збірну Хорватії.

НІДЕРЛАНДИ — ХОРВАТІЯ

СЕРЕДА, 14 ЧЕРВНЯ, 21:45. ДЕ КЕЙП, РОТТЕРДАМ (НІДЕРЛАНДИ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ТРАНСЛЯЦІЯ — СЕРВІС MEGOGO.

Нідерланди доволі вдало виступили на груповій стадії Ліги націй, посівши перше місце у свому квартеті. Команда набрала шістнадцять балів у шести матчах. Відібрати очки у нідерландців змогли лише поляки — 2:2.

Зазначимо, що також в групі виступали бельгійці та валлійці. Команда тоді ще Роберто Мартінеса цілком могла вважатись фаворитом групи, проте Нідерланди обіграли їх з рахунком 4:1 на виїзді, що було доволі несподівано, та з рахунком 1:0 на своєму полі.

Рональд Куман спробує привести команду до перемоги в турнірі. Це може бути важливий психологічний момент для команди, в якій доволі багато відносно молодих виконавців.

Що стосується хорватів, то вони все ж переживають зміну поколінь. Модрич, Ракітич, Перішич та інші вже дограють свій час в національній команді, тому їм потрібна достойна зміна.

Золоте покоління хорватів досягло багато потужних результатів, а перемога в Лізі націй може стати фінальною крапкою у їх видовищному шляху.

У груповій стадії Ліги націй хорвати грали разом з Данією, Францією та Австрією. Хорватська команда набрала тринадцять балів, на один бал обійшовши Данію.

Свій останній матч Нідерланди провели проти Гібралтару в рамках відбору на чемпіонат Європи та здобули перемогу з рахунком 3:0. Хорватія, своєю чергою, грала на виїзді проти Туреччини та тріумфувала з рахунком 2:0.

Нідерланди не зможуть розраховувати на Мемфіса Депая, тоді як у хорватів не буде центрального захисника Йошко Гвардіола.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Ван Дейк, Де Лігт, Аке — Де Роон, Вейналдум, Де Йонг — Мален, Гакпо, Бергвейн

Хорватія: ﻿Лівакович — Юранович, Шутало, Ерліч, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич, Перішич

Не зіграють: Депай — Гвардіол

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди двічі грали між собою. В рамках товариського поєдинку у 2008 році Нідерланди розгромили Хорватію з рахунком 3:0.

В 1998 році на чемпіонаті світу перемогу святкували вже хорвати. Той результат дозволив Хорватії посісти третє місце.