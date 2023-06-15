Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу Ліги націй, який пройде 15 червня і розпочнеться о 21:45.

У рамках півфіналу Ліги націй на нас чекає протистояння між Іспанією та Італією, яке пройде на стадіоні Де Гролс Весте у Нідерландах.

ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ, 21:45. ДЕ ГРОЛС ВЕСТЕ, ЕНСХЕДЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВИНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сезон у клубному європейському футболі фактично остаточно підійшов до свого завершення, проте наявність міжнародних матчів ніхто не скасовував. Напередодні став відомим перший фіналіст Ліги націй в особі збірної Хорватії, яка за підсумками додаткового часу обіграла Нідерланди, а тепер ми дізнаємося ім'я суперника "шашкових" у фіналі за підсумками очного протистояння Іспанії та Італії.

На тлі континентальних та світових першостей Ліга націй багатьма вболівальниками вважається другорядним турніром на рівні національних збірних, і така думка цілком має право на життя. Самі по собі матчі збірних нерідко є проблематичними у прогнозуванні, особливо якщо команди проводять тривалий період часу без матчів. У такій ситуації дуже непросто оцінити оптимальну форму суперників, що також не є винятком для півфіналу Ліги націй між Іспанією та Італією.

Іспанія провела свої останні матчі ще у кінці березня цього року, які пройшли у рамках відбору на наступний чемпіонат Європи Підопічні Луїса де Лафуенте практично не зазнали жодних проблем зі збірною Норвегією, розгромивши "вікінгів" з рахунком 3:0, проте "фурія роха" й досі не представляє себе як ідеальний колектив. Більш ніж помітний контроль гри та м’яча — це те, що характеризує збірну Іспанії вже багато років, проте останнім часом досягти якихось неймовірних успіхів іспанцям не вдається. Головна причина — це проблеми у побудові атак у фінальній тренині поля та реалізація моментів.

Саме тому перемога Шотландії над Іспанією у другому матчі відбору на ЄВРО-2024 не викликає почуття якоїсь сенсації чи сюрпризу. Немає сумнівів, що іспанці є доволі перспективним колективом з огляду на майбутнє, проте наразі колектив де ла Фуенте не є непереможною одиницею, як це й було під керівництвом Луїса Енріке.

Щодо збірної Італії, то вона наразі має статус діючого чемпіона Європи, проте поточну форму італійців зараз важко порівнювати з тим, що було в них влітку 2021 року. Останні матчі підопічних Роберто Манчіні аналогічно до вищезгаданого прикладу Іспанії пройшли проти Англії та Мальти. І якщо другі були очевидними аутсайдерами та очікувано поступилися Італії, проте з англійськими "трьома левами" чемпіони Європи впоратися не змогли та поступилися з рахунком 1:2. Враховуючи все вищезазначене, Італія також не є невразливим суперником, тому очікуємо між "фурією роха" та Італією інтригуюче протистояння.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Луїс де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанія пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх Італія оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Норманд, Ляпорт, Альба — Субіменді, Родрі, Асенсіо — Гаві, Мората, Ольмо

Італія: Доннарумма — Лоренцо, Ачербі, Бастоні, Дімарко — Барелла, Жоржиньо, Верратті — К'єза, Ретегі, Пеллегріні

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