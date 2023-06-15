Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги націй УЄФА, що відбувся 14 червня 2023 року, 21:45.

Збірні Нідерландів та Хорватії напередодні розіграли поміж собою путівку до фіналу Ліги націй УЄФА на полі стадіону Де Кейп у Роттердамі.

Відносно спокійний початок матчу перейшов у більш активну фазу разом із голом господарів арени у заключній фазі першого тайму, однак уже на початку другої половини гри команда Златко Далича відігралась.

Хорватам при цьому не склало великих зусиль вийти вперед за рахунком посеред другої половини гри й якби не паніка в захисті наприкінці компенсованого часу, вони б могли перемогти ще в основний час.

Але Нідерланди відігрались зусиллями Ланга, щоправда це було потрібно лише для того, аби ми зайвий раз побачили, як "картаті" в овертаймі методично розбирають захист суперників.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Хорватія в Лізі націй УЄФА:

Нідерланди — Хорватія 2:4

Голи: Мален, 34, Ланг, 90+6 — Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)

Нідерланди: Бейлов — Думфріс, Гертрейда, ван Дейк, Аке (Маласія, 106) — Віффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, Ф. де Йонг — Мален (Бергвейн, 75), Гакпо (де Рон, 106), Сімонс (Веггорст, 64).

Хорватія: Лівакович — Юранович (Станішич, 78), Шутало (Петкович, 91), Віда, Перішич — Модрич (Барішич, 119), Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич (Ерлич, 90+1), Іванушец (Влашич, 78).

Попередження: Ф. де Йонг, Копмейнерс, Маласія — Брозович, Пашалич, Брозович, Лівакович.