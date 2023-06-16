Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги націй УЄФА, що відбувся 15 червня 2023 року, 21:45.

Убивчий Хоселу приніс Іспанії путівку до фіналу Ліги націй УЄФА.

Колектив Луїса де ла Фуенте в півфіналі обіграв Італію, яка наче й не виходила на другий тайм.

Фінальний свисток словенського арбітра Славка Вінцича відправив до фіналу проти Хорватії від звітної пари команд збірну Іспанії, тоді як Італія протистоятиме Нідерландам у матчі за третє місце.

Огляд матчу:

Іспанія — Італія 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 88 — Іммобіле, 11

Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба — Родрі, Меріно (Фабіан, 74) — Родріго (Асенсіо, 46), Гаві (Каналес, 68), Піно (Фаті, 74) — Мората (Хоселу, 83).

Італія: Доннарумма — Толой, Бонуччі (Дарміан, 46), Ачербі — Ді Лоренцо, Барелла, Фраттезі (Верратті, 76), Жоржиньйо (Крістанте, 61), Спинаццола (Дімарко, 46) — Дзаньоло, Іммобіле (К’єза, 61).

Попередження: Альба, Гаві, Мората — Іммобіле, Дзаньоло.