Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Ліги націй УЄФА між збірними Нідерландів та Італії, який пройде 18 червня та розпочнеться о 16:00.

Сьогодні, 18 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА, у якому збірна Нідерландів на стадіоні Де Гролс Весте в Енсхеде гратиме проти Італії.

За підсумками півфіналів утворилась пара команд-невдах попередньої стадії, яка цілком підійшла б і для визначення переможця в турнірі, проте футболісти Рональда Кумана та Роберто Манчіні належним чином проявити себе не змогли.

НІДЕРЛАНДИ — ІТАЛІЯ

НЕДІЛЯ, 18 ЧЕРВНЯ, 16:00. ДЕ ГРОЛС ВЕСТЕ, ЕНСХЕДЕ. ГЛЕНН НЮБЕРГ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Ані "ораньє" в протистоянні проти Хорватії, ані "Скуадра Адзурра" в грі проти Іспанії кількома днями раніше так і не змогли повноцінно розкрити свій великий потенціал. За великим рахунком, ми побачили ледь по тайму якісного футболу від обох команд, тож і результати їхніх виступів були закономірними. І насправді, якщо вже говорити відверто, це було великим провалом для обох збірних, якби до такого турніру, як Ліга націй, не ставились уболівальники.

Зокрема, італійці вже заборгували власним уболівальникам настільки багато через незрозумілі пропускання двох останніх чемпіонатів світу, що в будь-якій би іншій країні вже б не витримали та звільнили головного тренера. Однак у проєкт Роберто Манчіні повірили на тлі всіх цих невдач, тому навіть підніжка від іспанців в Лізі націй навряд чи коштуватиме йому місця роботи. Головна мета Італії наразі — потрапляння до чемпіонату світу-2024 в Німеччині наступного року, але це питання буде вирішуватись командою вже восени.

Нідерланди, звісно, теж більше хочуть грати на великому форумі, проте відома на весь світ школа футбол хоч іноді ж повинна давати реальні результати своєї роботи у вигляді трофеїв для збірної, а не просто шокувати трансферний ринок вартостями футболістів. Рональда Кумана запросили побудувати якісно новий колектив, проте наразі в нього мало що виходить. Розгром від Франції в березні (0:4) та невдача в грі проти Хорватії — колишній тренер Барселони з двох поразок у трьох матчах стартував на новій посаді, тому довіри вболівальників точно не матиме найближчим часом. Від нього очікували "домашню" перемогу в Лізі націй, але сьогодні й "бронза" буде достатнім результатом.

Щодо кадрової ситуації, то через швидкоплинність міні-турніру команди не встигли нажити собі проблем у цьому плані.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 23 матчі, із яких Нідерланди виграли 3, а Італія — 10, нічию зафіксовано теж 10 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "Скуадри Адзурри" — 30:22. Останній раз команди зустрічались у групі Лізі націй-УЄФА в 2020 році, коли розійшлись миром. Гол за італійців забив Лоренцо Пеллегріні, а за нідерландців відзначався Донні ван де Бек.