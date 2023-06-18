Ліга націй

У матчі за третє місце команда Роберто Манчіні втримала перевагу над господарями міні-турніру.

Як ми й анонсували раніше, фінальна частина Ліги націй УЄФА в так званому "форматі чотирьох" є дуже швидкоплинним міні-турніром, тож лічені дні знадобились для того, аби дві більш успішні команди сформували пару для вирішального протистояння в битві за трофей, тоді як пара збірних-невдах готувалась до матчу за третє місце на турнірі.

Уболівальники країни-господарки фінальної частини, Нідерландів, не хотіли, аби до виконання невтішних обов’язків були залучені їхні футболісти, проте для цього потрібно було обігравати Хорватію, що "ораньє" не змогли зробити навіть в овертаймі (2:4). Без жодного додаткового часу вже на наступний день італійці повторили долю команди Рональда Кумана за підсумком свого двобою проти Іспанії, тож в місті Енсхеде афіша вийшла дуже гучною.

Висновки після поразки від "Фурії Роха" були зроблені тренерським штабом Роберто Манчіні, чого не скажеш про "помаранчевий" колектив. Від італійців ми побачили як масовану ротацію стартового складу, так і намагання захопити контроль над грою вже з перших хвилин. У той самий час Нідерланди на щось чекали й у підсумку дочекались швидкий пропущений м’яч уже на шостій хвилині матчу. Це Дімарко потужним пострілом із лівого флангу запустив м’яч у дальню дев’ятку чужих воріт на завершення передачі з протилежного боку поля.

Примітно, що до цього ми спостерігали за тим, як у дуелі гравців міланського Інтера на фланзі бере гору Дензел Думфріс, однак разом із голом Федеріко помітно перевершував за показниками активності свого одноклубника. Та й Італія виглядала набагато свіжішою та більш рішучою за суперників, які припускались тих самих помилок, що й у грі кілька днів тому.

У підсумку, Нідерланди догрались до другого пропущеного м’яча вже посеред першого тайму, і ніякий перегляд VAR удару Фраттезі з відскоку від заблокованого пострілу Ньонто з центрального входу до штрафного не міг цьому запобігти. Італія просто перегравала опонентів за всіма статтями, а ті натомість не могли знайти собі місця на футбольному полі.

Куману довелось утручатись у хід протистояння під час перерви одразу потрійною заміною, що хоч трохи розбуркало його команду. Одразу з’явились моменти від Гакпо та Думфріса, яким добряче допомагав активний Вейналдум. Однак чогось постійно не вистачало "ораньє" на завершення, тож відмінні нагоди так і залишились без належного завершення.

На втіху місцевій публіці нідерландці забили свій гол на 68 хвилині, однак майже одразу після того пропустили втретє, тож питання щодо переможця майже отримало своє розв’язання. На м’яч від Бергвейна швидко вдалось відповісти К’єзі так само з меж штрафного, після чого ми перейшли до доволі цікавої фази завершення основного часу та побачили ще один гол господарів, але він був останнім із переліку зарахованих у цьому матчі.

Спочатку забив Веггорст із відскоку від Вейналдума, проте VAR побачив у нього офсайд, тож радість довелось відкласти до 89 хвилини, коли сам Джорджиньо відзначився пострілом під поперечину з центру штрафного, завершивши передачу дебютанта Веермана. У команди Кумана після цього залишалось ще дев’ять компенсованих хвилин, проте вона як була дезорієнтованою в атаці впродовж усієї гри, так і не змогла зібратись заради останнього штурму.

Фінальний свисток шведського арбітра Гленна Нюберга з Сетеру зафіксував перемогу збірної Італії в матчі за третє місце Ліги націй УЄФА, тоді як Нідерланди залишились ні з чим за підсумком цього міні-турніру.Нідерланди —2:3Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 — Дімарко, 6, Фраттезі, 20, К’єза, 72Бейлов — Думфріс, Гертрейда (Вейналдум, 46), ван Дейк, Аке — Віффер (Веерман, 76), Ф. де Йонг, Сімонс (Копмейнерс, 63) — Мален (Бергвейн, 46), Гакпо, Ланг (Веггорст, 46).Доннарумма — Толой, Ачербі, Буонджорно, Дімарко (Спінаццола,74) — Фраттезі, Крістанте, Верратті (Барелла, 85) — Ньонто (Дзаньоло, 64), Ретегі (Пеллегріні, 86), Распадорі (К’єза, 64).Попередження: Веггорст — Дімарко, Барелла, Ачербі