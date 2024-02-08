Ліга націй

Команда Сергія Реброва зустрінеться з Чехією, Албанією та Грузією.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.

Національна збірна України в сезоні-2024/25 знову виступатиме в дивізіоні B.

Так, за підсумками жеребкування підопічні Сергія Реброва потрапили до групи B1, а їхніми суперниками стануть збірні Чехії, Албанії та Грузії.

Нагадаємо, що перші два тури Ліги націй відбудуться у період із 5 по 10 вересня 2024 року.