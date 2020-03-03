Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций-2020/21.
В Амстердаме состоится жеребьевка второго в истории сезона Лиги наций УЕФА. Данное мероприятие состоится 3 марта, в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины по итогам сезона-2018/19 повысилась в классе и теперь будет выступать в самой высокой лиге — А. Команда Андрея Шевченко попала в третью корзину и точно не сыграет в одной группе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.
Первая часть Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Финальный этап состоится с 31 мая по 8 июня 2021 года. Хозяином финального турнира станет одна из стран, чья сборная будет участником решающего этапа.
Вашему вниманию состав участников жеребьевки:
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки. За ходом мероприятия в Амстердаме вы сможете наблюдать в этой статье, начиная с 18:50.