Лига наций

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций-2020/21.

В Амстердаме состоится жеребьевка второго в истории сезона Лиги наций УЕФА. Данное мероприятие состоится 3 марта, в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины по итогам сезона-2018/19 повысилась в классе и теперь будет выступать в самой высокой лиге — А. Команда Андрея Шевченко попала в третью корзину и точно не сыграет в одной группе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.

Первая часть Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Финальный этап состоится с 31 мая по 8 июня 2021 года. Хозяином финального турнира станет одна из стран, чья сборная будет участником решающего этапа.

Вашему вниманию состав участников жеребьевки:

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки. За ходом мероприятия в Амстердаме вы сможете наблюдать в этой статье, начиная с 18:50.