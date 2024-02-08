У Парижі відбулось жеребкування четвертого в історії сезону Ліги націй УЄФА. Стали відомі склади всіх груп.

Ліга А

Група А1

Хорватія
Португалія
Польща
Шотландія

Група А2

Італія
Бельгія
Франція
Ізраїль

Група А3

Нідерланди
Угорщина
Німеччина
Боснія і Герцеговина

Група А4

Іспанія (чинні переможці)
Данія
Швейцарія
Сербія

Ліга В

Група В1

Чехія
УКРАЇНА
Албанія
Грузія

Група В2

Англія
Фінляндія
Ірландія
Греція

Група В3

Австрія
Норвегія
Словенія
Казахстан

Група В4

Уельс
Ісландія
Чорногорія
Туреччина

Ліга С

Група С1

Швеція
Азербайджан
Словакія
Естонія

Група С2

Румунія
Косово
Кіпр
Литва/Гібралтар

Група С3

Люксембург
Болгарія
Північна Ірландія
Білорусь

Група С4

Вірменія
Фарери
Північна Македонія
Латвія

Ліга D

Група D1

Литва/Гібралтар
Сан-Марино
Ліхтенштейн

Група D2

Молдова
Мальта
Андорра

Груповий етап турніру проходитиме у вересні-листопаді 2024 року, тоді як новий раунд плей-оф відбудеться у березні 2025 року. Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у двоматчевих чвертьфінальних протистояннях. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2025 року.