Стали відомі склади груп четвертого в історії розіграшу Ліги націй.
Трофей Ліги націй, фото - уєфа
08 лютого 2024, 19:50
У Парижі відбулось жеребкування четвертого в історії сезону Ліги націй УЄФА. Стали відомі склади всіх груп.
Ліга А
Група А1
Хорватія
Португалія
Польща
Шотландія
Група А2
Італія
Бельгія
Франція
Ізраїль
Група А3
Нідерланди
Угорщина
Німеччина
Боснія і Герцеговина
Група А4
Іспанія (чинні переможці)
Данія
Швейцарія
Сербія
Ліга В
Група В1
Чехія
УКРАЇНА
Албанія
Грузія
Група В2
Англія
Фінляндія
Ірландія
Греція
Група В3
Австрія
Норвегія
Словенія
Казахстан
Група В4
Уельс
Ісландія
Чорногорія
Туреччина
Ліга С
Група С1
Швеція
Азербайджан
Словакія
Естонія
Група С2
Румунія
Косово
Кіпр
Литва/Гібралтар
Група С3
Люксембург
Болгарія
Північна Ірландія
Білорусь
Група С4
Вірменія
Фарери
Північна Македонія
Латвія
Ліга D
Група D1
Литва/Гібралтар
Сан-Марино
Ліхтенштейн
Група D2
Молдова
Мальта
Андорра
Груповий етап турніру проходитиме у вересні-листопаді 2024 року, тоді як новий раунд плей-оф відбудеться у березні 2025 року. Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у двоматчевих чвертьфінальних протистояннях. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2025 року.