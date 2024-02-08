Ліга націй

Стали відомі склади груп четвертого в історії розіграшу Ліги націй.

У Парижі відбулось жеребкування четвертого в історії сезону Ліги націй УЄФА. Стали відомі склади всіх груп.

Ліга А

Група А1

Хорватія

Португалія

Польща

Шотландія

Група А2

Італія

Бельгія

Франція

Ізраїль

Група А3

Нідерланди

Угорщина

Німеччина

Боснія і Герцеговина

Група А4

Іспанія (чинні переможці)

Данія

Швейцарія

Сербія

Ліга В

Група В1

Чехія

УКРАЇНА

Албанія

Грузія

Група В2

Англія

Фінляндія

Ірландія

Греція

Група В3

Австрія

Норвегія

Словенія

Казахстан

Група В4

Уельс

Ісландія

Чорногорія

Туреччина

Ліга С

Група С1

Швеція

Азербайджан

Словакія

Естонія

Група С2

Румунія

Косово

Кіпр

Литва/Гібралтар

Група С3

Люксембург

Болгарія

Північна Ірландія

Білорусь

Група С4

Вірменія

Фарери

Північна Македонія

Латвія

Ліга D

Група D1

Литва/Гібралтар

Сан-Марино

Ліхтенштейн

Група D2

Молдова

Мальта

Андорра

Груповий етап турніру проходитиме у вересні-листопаді 2024 року, тоді як новий раунд плей-оф відбудеться у березні 2025 року. Переможці та другі команди чотирьох груп ліги А візьмуть участь у двоматчевих чвертьфінальних протистояннях. Переможці цих дуелей вийдуть до фінального турніру, що відбудеться у червні 2025 року.