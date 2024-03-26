Ліга націй

Обидва матчі закінчилися з рахунком 1:0 на користь литовців.

У матчі-відповіді плей-оф за право залишитися в Дивізіоні С Ліги націй збірна Литви повторно обіграла Гібралтар з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 51 хвилині результативним ударом відзначився Федор Черних.

Нагадаємо, у першій грі Литва обіграла Гібралтар із таким же рахунком 1:0 завдяки голу Армандаса Кучіса.

Таким чином, Литва залишиться у Дивізіоні С, а Гібралтар продовжить виступи у Дивізіоні D.

Литва – Гібралтар 1:0 (перший матч 1:0)

Гол: Черних, 51.

Литва: Зубас, Ласіцкас, Лекятас, Уткус (Кажуколовас, 46), Шірвіс (Бенета, 73), Гінейтіс, Голубіцкас, Черних (Варейка, 88), Слівка (Романовський, 90+2), Кучіс, Паулаускас (Должніков, 73).

Гібралтар: Банда, Оліверо, Енеслі, Лопеш, Сарджент (Чіполіна, 59), Де Харо (Кассіаро, 59), Брітто (Бартоло, 74), Гартман, Вокер (Сканлон, 74), Ронан, Де Барр.

Попередження: Уткус, Лекятас.