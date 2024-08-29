Ліга націй

І цього разу без несподіванок не обійшлось.

Збірна Німеччини на рівні з іншими європейськими країнами незабаром розпочне підготовку до участі в новому розіграші Ліги націй УЄФА.

Юліан Нагельсманн оголосив заявку з 24 виконавців, на яких розраховуватиме найближчими тижнями.

Заявка збірної Німеччини

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);

Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва — Штутгарт), Бенджамін Генріхс, Давід Раум (обидва — Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр);

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва — Баєр), Емре Джан (Боруссія Д), Кріс Фюріх, Ангело Штіллер (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане (усі – Баварія);

Нападники: Максиміліан Баєр (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюлькруг (Вест Гем), Кай Гаверц (Арсенал), Деніз Ундав (Штутгарт).

Збірна Німеччини зіграє 7 вересня проти Угорщини в Дюссельдорфі, а 10 вересня — проти Нідерландів у Амстердамі.