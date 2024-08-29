І цього разу без несподіванок не обійшлось.
Getty Images
29 серпня 2024, 15:14
Збірна Німеччини на рівні з іншими європейськими країнами незабаром розпочне підготовку до участі в новому розіграші Ліги націй УЄФА.
Юліан Нагельсманн оголосив заявку з 24 виконавців, на яких розраховуватиме найближчими тижнями.
Заявка збірної Німеччини
Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);
Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва — Штутгарт), Бенджамін Генріхс, Давід Раум (обидва — Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр);
Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва — Баєр), Емре Джан (Боруссія Д), Кріс Фюріх, Ангело Штіллер (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане (усі – Баварія);
Нападники: Максиміліан Баєр (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюлькруг (Вест Гем), Кай Гаверц (Арсенал), Деніз Ундав (Штутгарт).
Збірна Німеччини зіграє 7 вересня проти Угорщини в Дюссельдорфі, а 10 вересня — проти Нідерландів у Амстердамі.