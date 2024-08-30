"Бундестім" повертається.
Німеччина, getty images
30 серпня 2024, 22:48
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн оголосив склад команди на майбутні матчі Ліги націй. Про це повідомляє офіційна сторінка "бундестім" у соцмережі Х.
Всього було викликано 23 гравця.
Воротарі: Олівер Бауманн, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Штеген
Захисники: Вальдемар Антон, Бенджамін Генрікс, Йосуа Кімміх, Робін Кох, Максиміліан Міттельштедт, Давід Раум, Ніко Шлоттербек, Жонатан Та
Півзахисники: Роберт Андріх, Емре Джан, Кріс Фюріх, Паскаль Грос, Джамал Мусіала, Александар Павлович, Ангело Штіллер, Флоріан Вірц
Нападники: Максиміліан Баєр, Ніклас Фюллькруг, Кай Гаверц, Деніз Ундав.
Нагадаємо, збірна Німеччини зіграє у Лізі націй з національними командами Угорщини (7 вересня) та Нідерландів (10 вересня).