Ліга націй

Український голкіпер висловився про майбутні матчі за національну збірну.

Національна збірна України веде підготовку до майбутніх матчів, які пройдуть у рамках Ліги націй дивізіону B.

Голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився очікуваннями від майбутньої міжнародної паузи.

"Після Євро у всіх були негативні спогади, але час йде. Зараз новий турнір, нова гра, потрібно забувати це. Особисто я приїхав сюди у гарному настрої. Збірна для мене — це великий позитив. Я чекав цього збору і зустрічі з усіма.

Ліга націй — це шанс вийти на чемпіонат світу, тому цей турнір не може розглядатись як товариський. Хочеться грати із сильними суперниками. Як ми побачили на Євро, матчі збірних — це інший рівень. З будь-яким суперником буде важко, тому це чудова нагода грати проти таких команд і показати свій рівень", — сказав Трубін для УАФ.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.