Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Португалія та Хорватія.

Збірні Португалії та Хорватії зіграють у першому турі в рамках першої групи дивізіону A Ліги націй УЄФА на полі стадіону Да Луж.

Роберто Мартінес вирішив використати з перших хвилин Інасіу до центру оборони, тоді як Нету зіграє праворуч в атаці.

Златко Далич, у свою чергу, залучив до стартового складу Якича на правий фланг, тоді як Пашалич та Батуріна гратимуть у ромбі в центрі поля.

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу, Мендеш — Б. Сілва, Фернандеш, Вітінья — Нету, Роналду, Леау.

Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, А. Сілва, Палління, Гонсалвеш, Феліш, Вейга, Ж. Невеш, Трінкан, Р. Невеш, Жота.



Хорватія: Лівакович — Якич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Соса — Ковачич — Пашалич, Батуріна — Модрич — Крамарич.

Запасні: Лабрович, Котарські, Чалета-Цар, Моро, Будімір, П. Сучич, Перішич, Петкович, Іванушец, П'яца, Л. Сучич, Матанович.



Гра Португалія — Хорватія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.