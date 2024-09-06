Ліга націй

Попередня перемога була в 2004 році.

Збірна Сан-Марино домоглася довгоочікуваної перемоги, обігравши Ліхтенштейн у матчі Ліги націй (1:0).

Тріумф "біло-блакитним" приніс гол Ніко Сенсолі, забитий на 53-й хвилині зустрічі.

Для Сан-Марино це друга перемога в історії і перша за 20 років — у квітні 2004 року вийшло здолати все той же Ліхтенштейн у товариському матчі. Таким чином, санмаринці святкують свій перший успіх в офіційних іграх.

Примітно також, що Сан-Марино вдалося перервати найтривалішу безвиграшну серію серед національних збірних в історії — 141 матч.

Зазначимо, що 10 жовтня Сан-Марино зіграє на виїзді з Гібралтаром у зустрічі другого туру Ліги націй.