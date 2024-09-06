Ліга націй

Керманич збірної України висловився про майбутній матч Ліги націй проти Албанії.

Національна збірна України стартує в новому розіграші Ліги націй-2024/25 поєдинком проти збірної Албанії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відвідав пресконференцію напередодні цього протистояння, під час якої відповів на питання журналістів.

Про те, чому так мало змін у складі в порівнянні з Євро-2024:

- На Євро-2024 у нас була наймолодша команда, тому для нас дуже важливо зараз зберегти баланс, який існує між віковими гравцями та молодими. Я вірю в цих футболістів, вірю в цю команду, але ви побачите, що у майбутніх матчах будуть точно зміни, і ми будемо дивитися інших кандидатів.

Про кадрову ситуацію в збірній України:

- Щодо кадрової ситуації, на жаль, є певні пошкодження. Як ви знаєте, Денис Попов не приїхав до табору збірної. На жаль, Артем Довбик поїхав лікуватися до Роми через пошкодження, через яке він не встиг би відновитися до наступного матчу. Ще є мікротравми, але в нас ще в запасі 24 години — завтра подивимося та вирішимо.

Чому нікого не викликав на місце Довбика? Артем приїхав до збірної, пройшов МРТ, був певний оптимізм. Ми сподівалися, що він буде готовий бодай на другу гру, і тільки вчора він вирушив до Риму. Щоб когось викликати на заміну, це зараз непроста процедура. Потрібно робити дозвіл на виїзд — це непросто. Я б із задоволенням довикликав гравців із резервного списку, але не було вже часу.

Про проведення матчів не в Україні:

- По-перше, дуже важко більше двох років грати без наших вболівальників, поза нашої країною. Коли я був молодим та грав за збірну, можу сказати, що це абсолютно інша атмосфера та відчуття. Ми чекаємо на той момент, щоб повернутися до матчів в Україні, на перемогу у війні, коли вся наша країна зможе святкувати — у тому числі і повернення футболу. Тим не менш, де б ми зараз не грали — Польща, Німеччина, Чехія — усюди зараз дуже багато українців і не тільки українців, які готові прийти і підтримати збірну України.

Нагадаємо, матч Україна — Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня. Стартовий свисток на Дженералі Арена в чеській Празі пролунає о 21:45 за київським часом.