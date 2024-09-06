Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Франція та Італія.

Збірні Франції та Італії зіграють на Парк-де-Пренс у першому турі Ліги націй УЄФА в рамках квартету A2.

Дідьє Дешам вирішив використати з перших хвилин Клосса та Конате в обороні, тоді як Фофана гратиме в опорній зоні, а Грізманн, Олісе та Баркола розташуються під Мбаппе в нападі.

Лучано Спаллетті, у свою чергу, залучив до стартового складу Калафіорі в трійці центральних захисників, тоді як Камб'язо та Дімарко гратимуть на флангах, а Фраттезі, Річчі та Тоналі утворять новий центр поля, тоді як Пеллегріні гратиме під Ретегі в атаці.

Франція: Меньян — Клосс, Конате, Саліба, Ернандес — Фофана, Канте — Грізманн, Олісе, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Ареола, Дінь, Упамекано, Кунде, Коне, Гендузі, Тюрам, Дембеле, Коло Муані, Заїр-Емері.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Камб'язо, Фраттезі, Річчі, Тоналі, Дімарко — Пеллегріні — Ретегі.

Запасні: Вікаріо, Мерет, Околі, Буонджорно, Гатті, Кін, Белланова, Брешіаніні, Фаджолі, Распадорі, Удоджі, Дзакканьї.



Гра Франція — Італія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.