Ліга націй

Яке це повинно бути рішення?

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про можливу участь 39-річного Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2026. Його слова наводить Goal.

"Це буде його рішення, і воно залежить від того, наскільки добре Кріштіану почуватиметься і на якому рівні гратиме.

Ми знаємо, що він здатен демонструвати високий футбольний рівень, незважаючи на свій вік. Однак фінальне рішення буде за ним. Я впевнений, що воно буде на користь національної команди", — сказав Фернандеш.