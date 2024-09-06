Видатне досягнення.
Роналду, getty images
06 вересня 2024, 16:47
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій 900-й забитий гол у професійній кар'єрі. Його слова наводить Record.
"Це багато для мене означає, я давно хотів досягти цієї позначки. Я знав, що зроблю це.
Треба відзначити відмінний футбол у виконанні обох команд. Португалія виступила дуже добре. Ми знали, як все перетерпіти, і заслужили на перемогу.
Здається, що у мене просто чергове досягнення, але тільки мені відомо, як це важко — працювати щодня заради того, щоб забити 900 голів. Це унікальне досягнення в моїй кар'єрі", — сказав Роналду.
Свій 900-й гол 39-річна легенда забила у ворота збірної Хорватії (2:1)
в рамках першого туру Ліги націй.