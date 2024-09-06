Ліга націй

Видатне досягнення.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій 900-й забитий гол у професійній кар'єрі. Його слова наводить Record.

"Це багато для мене означає, я давно хотів досягти цієї позначки. Я знав, що зроблю це.

Треба відзначити відмінний футбол у виконанні обох команд. Португалія виступила дуже добре. Ми знали, як все перетерпіти, і заслужили на перемогу.

Здається, що у мене просто чергове досягнення, але тільки мені відомо, як це важко — працювати щодня заради того, щоб забити 900 голів. Це унікальне досягнення в моїй кар'єрі", — сказав Роналду.