Завершилися ще два матчі першого туру нової кампанії турніру.
Казахстан - Норвегія, twitter.com/nff_landslag
06 вересня 2024, 21:06
У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 відбулися ще два поєдинки: Казахстан приймав Норвегію, а Кіпр гостював у Литви.
Норвегія домінувала у виїзному поєдинку з Казахстаном, але бодай раз досягти взяття воріт господарів поля так і не зуміли.
Казахстан — Норвегія 0:0
Казахстан: Шацький — Бистров, Аліп, Касим, Марочкін, Вороговський — Оразов (Абікен, 58), Зайнутдінов (Карімов, 63), Тагиберген, Чесноков (Астанов, 80) — Аймбетов (Самородов, 58)
Норвегія: Нюланд — Р'єрсон, Естігор, Ганче-Олсен, Волфе — Едегор, Берг (Берге, 70), Мюре (Ларсен, 70) — Серлот (Деннум, 70), Голанд, Нуса (Егелі, 84)
Попередження: Зайнутдінов, Касим, Абікен, Чесноков — Деннум
Результативний удар Йоанніса Піттаса в першому таймі матчу проти Литви приніс Кіпру виїзну перемогу.
Литва — Кіпр 0:1
Гол: Піттас, 34
Литва: Гертмонас — Ширвіс (Г. Паулаускас, 70), Кажуколовас, Гірдвайніс, Тутишкінас, Ласіцкас — Слівка, Воробйовас (Вербіцкас, 87), Матулевічюс (Калінаускас, 62), Должніков (В. Паулаускас, 87) — Кучис
Кіпр: Малль — Каро, Гогич, Кіпріану (Малеккідіс, 46) — Панайоту Філіотіс (Андреу, 46), Кастанос, Шполярич (Хрісостому, 65), Артіматас, Йоанну — Ціоніс (Коррея, 89), Піттас (Лайфіс, 90+3)
Попередження: Калінаускас — Кіпріану, Панайоту Філіотіс, Каро, Хрісостому, Андреу