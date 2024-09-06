Ліга націй

Завершилися ще два матчі першого туру нової кампанії турніру.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 відбулися ще два поєдинки: Казахстан приймав Норвегію, а Кіпр гостював у Литви.

Норвегія домінувала у виїзному поєдинку з Казахстаном, але бодай раз досягти взяття воріт господарів поля так і не зуміли.

Казахстан — Норвегія 0:0

Казахстан: Шацький — Бистров, Аліп, Касим, Марочкін, Вороговський — Оразов (Абікен, 58), Зайнутдінов (Карімов, 63), Тагиберген, Чесноков (Астанов, 80) — Аймбетов (Самородов, 58)

Норвегія: Нюланд — Р'єрсон, Естігор, Ганче-Олсен, Волфе — Едегор, Берг (Берге, 70), Мюре (Ларсен, 70) — Серлот (Деннум, 70), Голанд, Нуса (Егелі, 84)

Попередження: Зайнутдінов, Касим, Абікен, Чесноков — Деннум

Результативний удар Йоанніса Піттаса в першому таймі матчу проти Литви приніс Кіпру виїзну перемогу.

Литва — Кіпр 0:1

Гол: Піттас, 34

Литва: Гертмонас — Ширвіс (Г. Паулаускас, 70), Кажуколовас, Гірдвайніс, Тутишкінас, Ласіцкас — Слівка, Воробйовас (Вербіцкас, 87), Матулевічюс (Калінаускас, 62), Должніков (В. Паулаускас, 87) — Кучис

Кіпр: Малль — Каро, Гогич, Кіпріану (Малеккідіс, 46) — Панайоту Філіотіс (Андреу, 46), Кастанос, Шполярич (Хрісостому, 65), Артіматас, Йоанну — Ціоніс (Коррея, 89), Піттас (Лайфіс, 90+3)

Попередження: Калінаускас — Кіпріану, Панайоту Філіотіс, Каро, Хрісостому, Андреу